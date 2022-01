Facebook zawiesił profil Konfederacji. "Odbieramy tę sytuację, jako ingerencję w polską demokrację" 

Bosak: to nie jest błaha sprawa

Bosak zaznaczył na konferencji prasowej, że Konfederacja to "parlamentarna partia politycznej opozycji w Polsce". "To zdumiewające, że korporacja "Meta", operator Facebooka, kontaktował się z rządem, a nie z nami w sprawie rzekomych naruszeń regulaminu".

Oświadczył także, że "informacje podane polskim mediom przez Facebooka są nieprawdziwe". - Nie jest prawdą, że Facebook kontaktował się z nami lub przekazywał ostrzeżenia o tym, iż podajemy jakieś nieprawdziwe informacje. Jedyne informacje, jakie mieliśmy w zeszłym roku, i było ich zaledwie kilka, to takie, że zostały usunięte wpisy z powodu bądź to złamania standardów społeczności, bądź to z powodu mowy nienawiści - poinformował. Według niego, dotyczyło to pięciu zdarzeń, a informacja o tym, że Konfederacji grozi usunięcie fanpage'a została dodana znacznie później.