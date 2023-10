Jest decyzja w sprawie Janusza Korwin-Mikkego. "Nie chciałem tego"

Janusz Korwin-Mikke nie będzie kandydował z list Konfederacji w kolejnych wyborach - poinformował w mediach społecznościowych prezes Nowej Nadziei Sławomir Mentzen dodając, że stanął "przed tragicznym wyborem". "Niestety odpowiedzialność za projekt polityczny, za przyszłe wyniki, za sprawienie by wysiłek naszych kandydatów i sympatyków nie był marnowany, zmusza mnie do podjęcia tej ciężkiej decyzji" - przekazał. Komentarz w mediach społecznościowych zamieścił również Janusz Korwin-Mikke.

W sobotę odbywało się posiedzenie Rady Krajowej Nowej Nadziei. Głównym tematem miało być podsumowanie kampanii wyborczej i plany na najbliższe miesiące. Komitet wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość w ostatnich wyborach do Sejmu uzyskał 7,16 proc. głosów. Przedstawiciele tego komitetu zdobyli 18 mandatów.

"Na dzisiejszej Radzie Krajowej Nowej Nadziei, po całodniowej dyskusji, poinformowałem Janusza Korwin-Mikkego, że nie będzie kandydował z list Konfederacji w kolejnych wyborach" - przekazał we wpisie w serwisie X (dawniej Twitter) Sławomir Mentzen. "Zdaję sobie sprawę z tego, że niektórzy tego nie zrozumieją i nigdy mi tego nie wybaczą" - dodał.

Sławomir Mentzen o Januszu Korwin-Mikke

Mentzen przyznał, że jest to dla niego "osobiście niezwykle ciężka decyzja". "Janusz Korwin-Mikke uformował moje poglądy polityczne 20 lat temu. To dzięki niemu zaangażowałem się w politykę, to dzięki niemu przywiązałem się do wolności. Podobnie jak tak wiele innych osób, jestem tu dzięki niemu. Korwin-Mikke jest legendą, człowiekiem absolutnie wybitnym, który dla przyszłych pokoleń będzie ojcem idei wolnościowej w Polsce. Z olbrzymim bólem serca muszę jednak stwierdzić, że obecnie jego działalność tej idei nie pomaga" - ocenił.

"Mówiłem mu wielokrotnie, że swoimi wypowiedziami szkodzi już przede wszystkim sobie. Ośmiesza swoją legendę, niszczy swój pomnik. Powinien być takim, jakim widzieliśmy go na czerwcowej konwencji Konfederacji. Stary weteran, ojciec duchowy, latarnia morska, pokazująca kierunek i pilnująca, żebyśmy nie zeszli z właściwej drogi. Niestety wybrał inaczej. Wielokrotnie prosiłem go o opamiętanie. Niestety nic to nie dało" - przyznał Mentzen.

Ocenił, że "wszyscy popełniamy błędy, czasem nawet bardzo duże". "Nie myli się tylko ten, kto nic nie robi. Ale ważniejsze jest to, żeby z błędów wyciągać wnioski. Niestety wypowiedzi publiczne Korwin-Mikkego, jak i jego wypowiedzi na dzisiejszej Radzie Krajowej wprost wskazują, że nie zamierza wyciągnąć żadnych wniosków z ubiegłej kampanii. Co więcej, zamierza kontynuować swój obecny kurs z nawet większą determinacją" - napisał prezes Nowej Nadziei.

Zapewnił, że pisze to "z wielkim smutkiem". "Bardzo mi zależało, żeby mające prędzej czy później nastąpić odejście na emeryturę nastąpiło w zupełnie inny sposób" - dodał Mentzen.

"Nie chciałbym, żeby ktoś uznał, że robimy z JKM kozła ofiarnego. Błędów było oczywiście dużo więcej. W tym jednak przypadku nabrałem pewności, że Korwin-Mikke nie tylko nie wyciągnie żadnych wniosków, co jeszcze będzie uważał, że nam jego aktywność pomaga" - przekazał.

"Stanąłem przed tragicznym wyborem"

Mentzen podkreślił, że bierze "za tę decyzję odpowiedzialność". "Proszę o nieatakowanie w tej sprawie nikogo poza mną. Historia oceni, czy miałem rację. Decyzja jest bardzo ryzykowna i nie wiem jeszcze, jakie będzie miała konsekwencje. Jestem gotowy ponieść każdą odpowiedzialność" - zaznaczył.

"Wiem, jak wielu ludziom się to nie spodoba. Mnie też się nie podoba. Nie chciałem tego. Niestety odpowiedzialność za projekt polityczny, za przyszłe wyniki, za sprawienie by wysiłek naszych kandydatów i sympatyków nie był marnowany, zmusza mnie do podjęcia tej ciężkiej decyzji" - wskazał Sławomir Mentzen.

Jak ocenił, stanął "przed tragicznym wyborem". "Dalsza obrona tego wielkiego człowieka prowadzi do niemożliwości bronienia zasad, w które on wierzy. Nasza idea jest ważniejsza od nas samych. Idee Korwina są ważniejsze od Korwina. Jestem przekonany, że on zrobiłby na moim miejscu dokładnie to samo co ja. I proszę, żeby mnie kiedyś potraktować tak samo. Nawet jeżeli miałoby to stać się stosunkowo niedługo" - czytamy we wpisie Mentzena.

Dodał, że ma wielką nadzieję, iż "Janusz Korwin-Mikke zajmie się tym, w czym jest najlepszy". "Wykorzysta swoje świetne i ostre pióro do przekonywania kolejnych pokoleń do naszych idei. Będzie niestrudzenie walczył o wolność, własność i sprawiedliwość, będzie kształtował umysły i będzie symbolem trwałości przekonań i niezłomności" - wskazał.

"W sytuacjach prywatnych JKM jest niezwykle czarującym, sympatycznym, ujmującym człowiekiem. Nigdy nie widziałem, żeby do jakiejkolwiek kobiety odniósł się bez najwyższego szacunku. Jego książki, artykuły, wywiady, nagrania będą dalej dla nas drogowskazem, jego idee będą naszymi ideami. Będzie mi go niezwykle brakować. Czuję się, jakbym tracił ojca. Bardzo żałuję, że to musiało tak się skończyć" - zaznaczył Mentzen.

Rozwiń

Janusz Korwin-Mikke komentuje

Wpis w tej sprawie zamieścił w serwisie X również Janusz Korwin-Mikke. Jak poinformował, przed spotkaniem członków rady krajowej odbył rozmowę z Sławomirem Mentzenem.

"Przed spotkaniem Członków Rady Krajowej odbyłem rozmowę z kol.Sławomirem Mentzenem i doszedłem do wniosku, że nie ma szans na porozumienie. P.Prezes zrobił na posiedzeniu co trzeba bym nie zmienił zdania" - napisał Korwin-Mikke.

Rozwiń

Konfederację tworzą obecnie trzy formacje: Nowa Nadzieja (dawniej KORWiN), Ruch Narodowy i Konfederacja Korony Polskiej.

W październiku 2022 roku na kongresie partii KORWiN jej prezes Janusz Korwin-Mikke złożył rezygnację, a Sławomir Mentzen został wybrany na jego następcę. W listopadzie tego samego roku ogłosił przemianowanie ugrupowania na Nową Nadzieję. 14 lutego 2023 został (wraz z Krzysztofem Bosakiem z Ruchu Narodowego) współprzewodniczącym rady liderów Konfederacji.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mb / prpb

Źródło: PAP