Wpisy o zamachu w Sejmie na profilu kandydata Konfederacji do Senatu. Jacek Ćwięka: są wynikiem włamania

W mediach społecznościowych Jacka Ćwięki, który kandydował do Senatu z list Konfederacji jako członek Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna, został opublikowany w środę wpis z informacją, że w czwartek w Sejmie "wybuchnie bomba" a "menora chanukowa wyleci w powietrze". Ćwięka wydał oświadczenie, w który twierdzi, że wpisy były "wynikiem włamania" i poinformował, że zgłosił sprawę organom ścigania.

Poseł Konfederacji Grzegorz Braun we wtorek, używając gaśnicy proszkowej, zgasił zapalone w Sejmie świece chanukowe. Marszałek Sejmu wykluczył posła Brauna z obrad. Prezydium Sejmu nałożyło na niego kary finansowe. Została zawiadomiona prokuratura. W środę rano Prokuratura Okręgowa w Warszawie z urzędu wszczęła postępowanie w sprawie wtorkowych wydarzeń w Sejmie.

Wpisy na profilu Ćwięki

W środę z kolei na profilu na platformie X Jacka Ćwięki, który kandydował do Senatu w okręgu numer 55 w w województwie podkarpackim z list Konfederacji jako członek Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna, został opublikowany wpis z oświadczeniem, że w czwartek "o godzinie 16.01 w Sejmie wybuchnie bomba", a "menora chanukowa wyleci w powietrze".

Była to rekcja na wpis Kancelarii Sejmu informującej, że w czwartek o godzinie 16 odbędzie się uroczystość zapalenia menory chanukowej z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i marszałka Sejmu Szymona Hołowni wraz prezydium Sejmu.

Ćwięka: wpisy były wynikiem włamania na profil, zgłosiłem sprawę organom ścigania

W czwartek przed południem Jacek Ćwięka przesłał na Kontakt 24 oświadczenie, z którym przekonuje, że nie jest autorem wpisów i były one "wynikiem włamania".

Ćwięka napisał również, że "faktem jest, że jestem bardzo sceptyczny co do żydowskich obrzędów, jakie od 17 lat odbywają się w budynkach polskich władz, takich jak Sejm, Senat, czy Pałac Prezydencki". "Uważam, nie nie są to miejsca, w których powinno się kultywować takie tradycje, a mniejszość żydowska nie powinna być uprzywilejowana w tym zakresie w Polsce. Jednak zdecydowanie potępiam wszelkie próby siłowego rozwiązania tego problemu" - dodał.