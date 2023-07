"Kondycja dzieci jest bardzo zła, sytuacja jest zatrważająca"

Stępień: konsekwencje dotkną także finansów państwa

Agnieszka Stępień mówiła także o konsekwencjach takiego stanu rzeczy. - Na pewno będą bardzo duże konsekwencje zdrowotne dla tych osób (ze słabszą kondycją - red.), ale też konsekwencje finansowe dla całego państwa. Jest to związane z tym, że wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, że mamy coraz więcej osób z problemami zdrowotnymi. Mamy zwiększającą się liczbę zwolnień związanych z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa. Nieprawidłowe ustawienie ciała, zmniejszona siła mięśniowa - to są jedne z czynników, które decydują o tym, że w naszym ciele powstają pewne przeciążenia, które prowadzą do zniszczenia pewnych struktur w naszym ciele. W efekcie, u młodych ludzi, to są studenci, to są ludzie, którzy mają czasami około 30 lat, mamy w tej chwili znacznie więcej dolegliwości i zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa - powiedziała.