Miała prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie, wiozła dziecko do przedszkola

Prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie miała 33-latka, którą do kontroli drogowej zatrzymali policjanci w powiecie wschowskim (województwo lubuskie). W samochodzie był jej czteroletni syn, którego - jak oświadczyła funkcjonariuszom kierująca - właśnie wiozła do przedszkola.

Do zatrzymania doszło w okolicy Konradowa (woj. lubuskie) w czwartek ok. godziny 9.00. Akurat tego dnia wschowska drogówka na terenie powiatu prowadziła akcję prewencyjną związaną z bezpieczeństwem pieszych. Patrole ze szczególną uwagą monitorowały drogi oraz rejony przejść dla pieszych, zwłaszcza w okolicach szkół i przedszkoli. - Funkcjonariusze zauważyli chevroleta, który jechał całą szerokością drogi oraz zjeżdżał na pobocze. Policjanci postanowili sprawdzić, czy kierowca nie potrzebuje pomocy - poinformowała Maja Piwowarska z Komendy Powiatowej Policji we Wschowie.