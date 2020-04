Wybór następcy Małgorzaty Gersdorf odłożony. "Prezydent nosi się z zamiarem skorzystania ze swoich kompetencji"

Zgodnie z obowiązującą ustawą Zgromadzenie Ogólne tego sądu wybiera kandydatów na pierwszego prezesa nie później niż na 6 tygodni przed upływem kadencji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Oznacza to, że ustawowy termin na zwołanie zgromadzenia ogólnego w tej sprawie upłynął w połowie marca.

"Znaczne ryzyko zarażenia koronawirusem"

- Zwołanie do Sądu Najwyższego 97 sędziów, którzy zamieszkują w różnych częściach kraju, a ich średnia wieku powoduje zwiększenie zagrożenia, wiąże się ze znacznym ryzykiem zarażenia koronawirusem. Oznaczałoby to nie tylko osobiste niebezpieczeństwo dla sędziów i pracowników, ale także ustanie działalności Sądu Najwyższego – podkreślił Michał Laskowski.

Spór o pełniącego obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego

Michał Laskowski poinformował przy tym, że na podstawie ustawy o Sądzie Najwyższym, po 30 kwietnia obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego przejmie prezes Sądu Najwyższego najstarszy służbą, do którego będzie należało zwołanie Zgromadzenia Ogólnego. Obecnie jest to prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Józef Iwulski.

Zdaniem wiceszefa kancelarii prezydenta Pawła Muchy nie ma podstaw do przyjęcia, żeby obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego przejmował prezes Sądu Najwyższego najstarszy służbą na stanowisku sędziego. - Taka interpretacja jest niemożliwa i w ogóle taka sytuacja nie zachodzi wtedy, jeżeli prezydent skorzysta ze swoich kompetencji, które ma przyznane w art. 13a ustawy o Sądzie Najwyższym - zaznaczył Mucha.

"Prezydent nosi się z zamiarem skorzystania ze swoich kompetencji"

- Otóż jeżeli prezydent powierzy wykonywanie obowiązków pierwszego prezesa Sądu Najwyższego wskazanemu przez siebie sędziemu Sądu Najwyższego, to w ogóle nie znajdują zastosowania przepisy art. 14 paragraf 2, dotyczące zastępowania I prezesa Sądu Najwyższego - stwierdził.

Zaznaczył również, że to prezydent ma w tym zakresie kompetencje. - Jeżeli prezydent skorzysta ze swoich kompetencji, a nosi się z takim zamiarem, które są przewidziane w artykule 13a, to tutaj mamy skutek, który polega na tym, że obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego wykonuje ten sędzia, który jest wskazany przez Prezydenta RP. On ma obowiązek zwołać Zgromadzenie Ogólne sędziów Sądu Najwyższego, któremu przewodniczy w tym celu, żeby dokonać wyboru kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego – przekonywał Paweł Mucha.