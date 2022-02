Koncesja TVN7 wygasa za 7 dni. Mecenas Agnieszka Wiercińska-Krużewska o głosowaniach KRRiT

Koncesja TVN7 wygasa za 7 dni. Kolejne głosowanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie przedłużenia koncesji jest zaplanowane na piątek. Zdaniem adwokat Agnieszki Wiercińskiej-Krużewskiej z kancelarii WKB "zostawianie takich decyzji na ostatnią chwilę jest niedobre dla funkcjonowania państwa". - W 38-milionowym państwie dwie osoby blokują możliwość przedłużenia koncesji dla ogólnopolskiego programu - dodała.

Obecna koncesja dla TVN7 wygasa 25 lutego. Wniosek do KRRiT o jej przedłużenie na kolejne 10 lat został złożony przez TVN Grupa Discovery 23 grudnia 2020 roku. Na decyzję Rady stacja czeka już ponad rok. Podobnie jak w przypadku stacji TVN24 - której odnowiono koncesję po 18 miesiącach oczekiwania - nie ma żadnych przesłanek, które uzasadniałyby tak olbrzymie opóźnienie.

W sprawie przedłużenia koncesji decyzję podejmuje pięcioro członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Aby przedłużyć koncesję, wymagane są cztery głosy "za". W ostatnim głosowaniu, które odbyło się w czwartek, za przedłużeniem koncesji TVN7 zagłosowało troje członków Rady, a przeciw było dwoje. - Głosowanie ponownie nie przyniosło rozstrzygnięcia. Rozkład głosów był taki sam jak poprzednio - mówiła rzeczniczka KRRiT Teresa Brykczyńska.

Kolejne głosowanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie przedłużenia koncesji jest zaplanowane na piątek. Posiedzenie jest zaplanowane na 14.30.

Adwokat: ogromny problem biznesowy, nie tylko prawny

Mecenas Agnieszka Wiercińska-Krużewska, partner w kancelarii WKB, stwierdziła w TVN24 w piątek, że "zostawianie takich decyzji do ostatniej chwili jest po pierwsze niedobre dla funkcjonowania państwa, dlatego że nie daje takiej pewności działania organów państwowych, które powinny działać po pierwsze zgodnie z prawem, a po drugie w taki sposób, żeby dać podmiotom, które im podlegają, taką pewność funkcjonowania na rynku".

- Dwie osoby w ramach Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w 38-milionowym państwie blokują możliwość przedłużenia koncesji dla ogólnopolskiego programu telewizyjnego. To nie jest sytuacja, która powinna mieć miejsce - powiedziała.

Zauważyła, że "to jest ogromny problem biznesowy, nie tylko prawny". - Dlatego że są dziesiątki programów, które TVN7 produkuje i to nie produkuje tylko i wyłącznie wewnętrznie, ale korzysta z bardzo wielu podwykonawców. Dlatego mówimy o przypadku, w którym jeśli Krajowa Rada nie przedłużyłaby koncesji, to to jest problem dla bardzo wielu osób, które normalnie żyją z faktu produkowania programów dla tak dużego nadawcy jakim jest TVN i tak dużego programu z tak ogromną oglądalnością, jakim jest TVN7 - mówiła Agnieszka Wiercińska-Krużewska.

- Mówimy o ogromnych kosztach, które będą związane z tym, co zrobić z umowami, w jaki sposób je wypowiadać, w jaki sposób je kontynuować. W związku z tym ja nie wiem, czy członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zdają sobie sprawę z tego aspektu takiej opieszałości w podjęciu decyzji - dodała.

Mecenas: w takiej sytuacji przedłużenie koncesji jest automatyczne

Przypomniała, że od czasu odnowienia koncesji TVN24 w Polsce nie zmieniło się prawo. - Krajowa Rada mówi, że w momencie, w którym przedłużaliśmy koncesję (TVN24 - red.), Krajowa Rada wydała uchwałę, która zobowiązywała przewodniczącego Krajowej Rady do podjęcia pewnych działań właśnie związanych z uporządkowaniem kwestii właścicielskiej. Z drugiej strony wiemy, że Krajowa Rada nie ma kompetencji ustawodawczych, czyli nie może uchwalać prawa, więc taka uchwała, pomimo tego, że w jakiś sposób jest adresowana do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ale nie może zmienić interpretacji przepisów, które funkcjonowały dotychczas. W związku z tym ani nie wprowadzono poprawki, którą część posłów PiS-u próbowała wprowadzić, ani nie można traktować uchwały jako takiego elementu wiążącego Krajową Radę do tego, żeby zmienić sposób w jaki prawo jest interpretowane - wyjaśniła adwokat.

- Przedłużenie koncesji jest automatyczne, dlatego że jeżeli podmiot spełnia warunki, które były w przypadku udzielenia koncesji i nic nie zmieniło się w międzyczasie, to tak naprawdę decyzja o przedłużeniu koncesji na kolejny okres jest automatyczna. Daje też takie poczucie ochrony praw, które zostały już nabyte. Podmiot, który zainwestował w działalność telewizyjną na podstawie udzielonej koncesji, ma prawo oczekiwać, że jeżeli działa zgodnie z prawem, to taka koncesja zostanie przedłużona, a prawo bardzo jasno mówi, kiedy taki podmiot nie działa zgodnie z prawem i kiedy koncesja może być cofnięta - stwierdziła. Dodała, że na cofnięcie koncesji pozwalają "naprawdę bardzo ciężkie naruszenia prawa, a tutaj z taką sytuacją nie mamy do czynienia".

TVN7 to jedna z największych, najbardziej rozpoznawalnych i lubianych stacji w Polsce, działająca nieprzerwanie od 2002 roku. Od tego czasu kanał dynamicznie się rozwijał i obecnie zajmuje 4. miejsce wśród najchętniej oglądanych stacji w grupie komercyjnej 16-49. Siódemka to kanał z koncesją naziemną, satelitarną i kablową. Blisko 30 proc. widzów ogląda go w telewizji naziemnej, czyli całkowicie za darmo.

Treści produkowane przez TVN7 mają charakter lokalny. W 2021 roku aż 8 z TOP10 najpopularniejszych programów stacji stanowiły produkcje polskie. Programy wyprodukowane w Polsce wypełniają około 70 proc. całego czasu antenowego Siódemki. Kanał wspiera polskie firmy i inwestuje w Polsce, promuje polskie filmy poprzez pasmo polskich poniedziałków. Co roku 1,5 proc. przychodu grupy TVN Discovery zostaje odprowadzone do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, wspierając polską kinematografię.

