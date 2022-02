Koncesja dla TVN7, brak decyzji KRRiT. Jan Dworak: stan prawny jest taki, że TVN7 powinno dostać tę koncesję

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wciąż nie zdecydowała w sprawie przedłużenia koncesji dla TVN7. Były szef KRRiT Jan Dworak mówił w TVN24, że "to przewlekanie decyzji, to już jest ewidentny delikt, który się nazywa bezczynnością urzędniczą". Dodał, że "nie ma żadnego prawnego powodu, żeby ta koncesja nie została odnowiona".

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji po raz kolejny nie rozstrzygnęła w czwartek sprawy przedłużenia koncesji dla TVN7. Stacja złożyła wniosek w tej sprawie ponad rok temu, nadawca spełnia wszystkie warunki.

Widzowie mogą wyrazić solidarność z kanałem, zwracając się do KRRiT o niezwłoczne przyznanie koncesji.

Napisz w obronie TVN7: SKARGI@KRRIT.GOV.PL

Były szef KRRiT: nie ma żadnego prawnego powodu, żeby koncesja nie została odnowiona

Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jan Dworak komentował w TVN24 tę sytuację. - To, co się rzuca w oczy, to pewna taka powtarzalność, czyli generalnie niechęć do podjęcia jakiejkolwiek decyzji. Tak było przecież w wypadku TVN24, kiedy Krajowa Rada zwlekała długimi miesiącami i tak jest teraz - powiedział.

Według niego "to przewlekanie decyzji, to już jest ewidentny taki delikt, który się nazywa bezczynnością urzędniczą". - Według mnie on podlega już ocenie prawnej - dodał.

- Jaka będzie ta ocena prawna, jaka będzie ocena ewentualnie na przykład komisji odpowiedzialności konstytucyjnej, to ja tego nie wiem, bo prawo, trzeba tutaj powiedzieć jasno, jest właśnie dosyć niejasne. W wypadku pojedynczej osoby sprawa byłaby prosta, tutaj mamy organ kolegialny, gdzie nastąpił pewien klincz. Prawo medialne nie przewiduje, co w takiej sytuacji powinno się dziać, mimo że my dobrze wiemy, że stan prawny jest taki, że TVN7 powinno dostać tę koncesję - kontynuował.

Dworak wskazywał, że "nie ma żadnego prawnego powodu, żeby ta koncesja nie została odnowiona". Ocenił, że "to na pewno byłby precedens". - I to taki precedens, bym powiedział, bardzo jaskrawy. Jaskrawego naruszenia i przepisów prawa, i pewnej praktyki Krajowej Rady, więc ja bym się na miejscu członków Krajowej Rady dwa razy nad tym zastanowił - dodał były przewodniczący KRRiT.

Koncesja dla TVN7, brak decyzji KRRiT. Cała rozmowa z byłym szefem KRRiT Janem Dworakiem TVN24

Kampania informacyjna, widzowie mogą zwracać się do KRRiT

Obecna koncesja dla TVN7 wygasa 25 lutego. Wniosek do KRRiT o jej przedłużenie na kolejne 10 lat został złożony przez TVN Grupa Discovery 23 grudnia 2020 roku. Na decyzję Rady stacja czeka już ponad rok. Podobnie jak w przypadku stacji TVN24 - której odnowiono koncesję po 18 miesiącach oczekiwania - nie ma żadnych przesłanek, które uzasadniałyby tak olbrzymie opóźnienie.

TVN7 to jedna z największych, najbardziej rozpoznawalnych i lubianych stacji w Polsce, działająca nieprzerwanie od 2002 roku. Od tego czasu kanał dynamicznie się rozwijał i obecnie zajmuje 4. miejsce wśród najchętniej oglądanych stacji w grupie komercyjnej 16-49. Siódemka to kanał z koncesją naziemną, satelitarną i kablową. Blisko 30 procent widzów ogląda go w telewizji naziemnej, czyli całkowicie za darmo.

Treści produkowane przez TVN7 mają charakter lokalny. W 2021 roku aż 8 z TOP10 najpopularniejszych programów stacji stanowiły produkcje polskie. Programy wyprodukowane w Polsce wypełniają około 70 procent całego czasu antenowego Siódemki. Kanał wspiera polskie firmy i inwestuje w Polsce, promuje polskie filmy poprzez pasmo polskich poniedziałków. Co roku 1,5 procent przychodu grupy TVN Discovery zostaje odprowadzone do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, wspierając polską kinematografię.

W związku z przedłużającym się procesem rekoncesyjnym TVN7 rozpoczęła się kampania informacyjna. W spocie gwiazdy stacji zapraszają do wspólnej zabawy, a także przypominają, że największy kanał rozrywkowy w Polsce może niedługo zakończyć nadawanie.

Do końca koncesji TVN7 pozostało 14 dni TVN24

Autor:akr/adso

Źródło: TVN24