Koncesja dla TVN24 przyznana. Śmiszek: 19 miesięcy gry o to, czy można zamknąć usta wolnym mediom

Krajowa Radia Radiofonii i Telewizji przedłużyła TVN24 koncesję na nadawanie. Krzysztof Śmiszek z Lewicy powiedział, że czas, w którym stacja TVN24 czekała na koncesję to było "19 miesięcy gry o to, czy można zamknąć usta wolnym mediom, czy nie". Wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk z PiS, odnosząc się do podjętej przez KRRiT osobnej uchwały, mówił, że "koncesja jest udzielana", ale jednocześnie jest to "jasny sygnał", że "ten stan prawny musi zostać doprecyzowany".