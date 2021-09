Koncesja TVN24. Helsińska Fundacja Praw Człowieka pisze do szefa KRRiT

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wysłała pismo do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witolda Kołodziejskiego. Wiceprezes Fundacji Piotr Kładoczny podkreślił, że nieprzedłużanie koncesji TVN24 jest "nie do pogodzenia zarówno z obecnie obowiązującym prawem polskim jak i międzynarodowymi standardami praw człowieka".

TVN24 czeka na przedłużenie koncesji od ponad półtora roku. Wniosek w tej sprawie trafił do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w lutym 2020 roku. KRRiT nadal nie podjęła decyzji w tej sprawie. Jednocześnie TVN24 uzyskała holenderską koncesję na nadawanie.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka pisze do szefa KRRiT

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wysłała pismo do przewodniczącego KRRiT Witolda Kołodziejskiego w sprawie wciąż nieprzedłużonej koncesji dla TVN24. Jest ono datowane na 26 sierpnia, a 1 września zostało opublikowane na stronie Fundacji. Pod listem podpisał się wiceprezes HFPC Piotr Kładoczny.

W piśmie podkreślono, że nieudzielenie koncesji i "działanie niezgodne z ustawą (o radiofonii i telewizji - red.) byłoby nie tylko bezprawne, ale również stanowiłoby niezwykle niebezpieczny precedens zagrażający także innym programom telewizyjnym i radiowym". "Uznać należy, że przedłużanie się postępowania koncesyjnego względem TVN24, prowadzące w istocie do niepewności sytuacji prawnej tej stacji, nie znajduje uzasadnienia w świetle obecnie obowiązującej ustawy o radiofonii i telewizji" - czytamy w piśmie.

"Sytuacja, w której koncesja dla TVN24 nie jest przedłużana już od półtora roku, jest nie do pogodzenia zarówno z obecnie obowiązującym prawem polskim jak i międzynarodowymi standardami praw człowieka. (...) Co więcej, ograniczenie wolności mediów związane z nieodnowieniem koncesji dla TVN24 nie znajduje uzasadnienia w świetle standardów Rady Europy odnoszących się do pluralizmu mediów" - czytamy w piśmie.