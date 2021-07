Rzecznik rządu o nowelizacji ustawy wymierzonej w TVN: to uściślenie przepisów

Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości wniosła w środę późnym wieczorem do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. "Wolą ustawodawcy jest, by spółki z siedzibą w Polsce nie mogły być kontrolowane przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego" - czytamy w jego uzasadnieniu. W zgodnej opinii obserwatorów zmiany wymierzone są w niezależność TVN. TVN24 wciąż czeka na przedłużenie koncesji przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. KRRiT twierdzi, że problem leży w "sytuacji właścicielskiej" grupy TVN. Zarząd stacji w oświadczeniu napisał, że w 2015 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zaakceptowała wejście amerykańskiego kapitału do TVN. - Taka ustawa to wojna z USA, bo oznacza chęć wywłaszczenia lub przynajmniej wymuszenia sprzedaży przez Amerykanów wielkiej firmy, jaką jest TVN - mówi Juliusz Braun, członek Rady Mediów Narodowych, były szef KRRiT w rozmowie z Onetem.

Projekt PiS uderza w TVN. Rzecznik rządu: "To jest uściślenie przepisów"

- To jest uściślenie przepisów, które już w tej chwili obowiązują, po to, aby nie było omijania prawa. W tej chwili jest taka sytuacja, że w polskim porządku prawnym istnieje przypuszczalna możliwość wykupienia przez podmiot zagraniczny, taki jak rosyjski, chiński czy jakikolwiek inny, mediów omijając tę obowiązującą w tej chwili ustawę - mówił. Stwierdził, że podobne, a czasem dalej idące przepisy obowiązują w Niemczech, Francji czy Austrii.

Na uwagę, że Marek Suski powiedział, że TVN będzie musiało szukać w sytuacji zatwierdzenia przepisów innego kapitału, rzecznik odparł, że "każda spółka (...), czy to w Niemczech, czy we Francji, czy w Austrii, gdzie przepisy podobne obowiązują, ma okresy dostosowawcze". - Ja nie wiem szczerze mówiąc, jaka jest struktura własnościowa, czy jest podzielona, czy jest pomiędzy różne spółki podzielona, jeżeli chodzi o podmiot, którym jest TVN - mówił rzecznik rządu.

Mueller: w żaden sposób to nie ogranicza pluralizmu mediów

Mueller ocenił, że "to jest prawem polskiego parlamentu, aby te przepisy regulować w sposób taki, jaki uzna za stosowane jeżeli chodzi o rynek medialny". - W żaden sposób to nie ogranicza pluralizmu mediów, bo media mogą cały czas funkcjonować tak jak chcą. Chodzi o strukturę własnościową, która nie powinna mieć możliwości chociażby zakupu przez Rosjan, czy przez Chińczyków polskich mediów, czy innych mediów europejskich, bo w innych krajach tak samo te przepisy obowiązują - powiedział Mueller.

Na uwagę, że posłowie koalicyjnego Porozumienia negatywnie odnoszą się do projekt, Mueller odparł, że nie ma informacji co do poszczególnych decyzji posłów Porozumienia. - Jak będzie to elementem głosowania, to wtedy będziemy widzieć, jak faktycznie wygląda poparcie dla tego projektu - powiedział rzecznik rządu.