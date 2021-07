Braun: uznano, że jak prawo nie pozwala czegoś zrobić, to zmienimy prawo

Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości wniosła w środę późnym wieczorem do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji . "Wolą ustawodawcy jest, by spółki z siedzibą w Polsce nie mogły być kontrolowane przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego" - czytamy w jego uzasadnieniu. W zgodnej opinii obserwatorów zmiany wymierzone są w niezależność TVN. TVN24 wciąż czeka na przedłużenie koncesji przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. KRRiT twierdzi, że problem leży w "sytuacji właścicielskiej" grupy TVN.

Zarząd stacji w oświadczeniu napisał , że w 2015 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zaakceptowała wejście amerykańskiego kapitału do TVN. - Taka ustawa to wojna z USA, bo oznacza chęć wywłaszczenia lub przynajmniej wymuszenia sprzedaży przez Amerykanów wielkiej firmy, jaką jest TVN - powiedział Juliusz Braun, członek Rady Mediów Narodowych, były szef KRRiT, w rozmowie z Onetem.

Braun: wiemy jasno, że prawo nakazuje przyznać koncesję TVN24

Sprawę braku przedłużenia koncesji dla TVN24 Juliusz Braun komentował w czwartkowym wydaniu programu "Tak jest" w TVN24. Jak mówił, "tą sprawą KRRiT zajmuje się już półtora roku". - W sytuacji, kiedy ustawowy termin na zgłoszeniu wniosku to rok. Z ustawy wynika, że rok to najdłuższy czas dla Rady, żeby podjąć decyzję. Tu już półtora roku się zastanawia i ciągle jeszcze nie wymyśliła - stwierdził Braun.

"Ta ustawa jest po to, żeby odebrać własność, i to Amerykanom. Dziwne"

Juliusz Braun odniósł się też do słów posła Prawa i Sprawiedliwości Marka Suskiego, który jest przedstawicielem wnioskodawców projektu nowelizacji ustawy anty-TVN. Polityk pytany, jaki jest powód, że projekt pojawił się właśnie teraz, argumentował, że "przed chwilą mieliśmy atak hakerski i to jest odpowiedź na zabezpieczenie Polski przed różnego rodzaju atakami". Na pytanie, jaki związek mają cyberataki, które - jak wskazuje rząd - były przeprowadzane zza wschodniej granicy, z ustawą o radiofonii i telewizji, Suski ocenił, że "dokładnie taki, żeby chronić Polskę przed możliwością wejścia tu różnego rodzaju podmiotów z krajów, które są nam wrogie".'

- Tutaj mamy tylko Europę, czyli tak naprawdę różnica pomiędzy tymi ustawami dotyczy wyłącznie Stanów Zjednoczonych - powiedział były szef KRRiT. W jego ocenie "jasno widać, że cała ustawa nie jest po to, żeby nas przed czymś zabezpieczyć na przyszłość, a taka by była potrzebna na wzór tej tarczy 4.0, ale ta ustawa jest po to, żeby działać wstecz, żeby odebrać własność, i to Amerykanom". - Dziwne - spuentował Braun.