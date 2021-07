"Wykształciliście nowy typ widza. Takiego niepokornego, który nie chce słuchać paplaniny polityków"

"Powstałaby potworna dziura"

"Pomyślałem sobie, że ktoś tutaj zwariował"

Medioznawca powiedział, że gdy pierwszy raz usłyszał o projekcie anty-TVN, pomyślał, że "jest to dalszy element rozgrywki". - Albo wewnątrz PiS-u, albo PiS kontra Stany Zjednoczone. To jest kuriozalne, ale tak to wygląda. Pomyślałem sobie, że ktoś tutaj zwariował - dodał medioznawca.

- W projekcie chodzi o to, żeby dać narzędzia Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. A przecież to KRRiT rządzi tym rynkiem, dlaczego inicjatywa nie wyszła od nich? Pomieszanie z poplątaniem. Nie wiemy za bardzo, kto za co odpowiada, a tłumaczenie posła Suskiego przejdzie do historii niedorzeczności - ocenił. Jego zdaniem "to jest dalszy ciąg jakiejś zwariowanej komedii, ale na pewno nie jest to poważne". Suski pytany, jaki jest powód, że projekt anty-TVN pojawił się właśnie teraz, argumentował, że "przed chwilą mieliśmy atak hakerski i to jest odpowiedź na zabezpieczenie Polski przed różnego rodzaju atakami" oraz że przepisy mają "chronić Polskę przed możliwością wejścia tu różnego rodzaju podmiotów z krajów, które są nam wrogie".