Koncesja dla TVN7, zwłoka KRRiT. "Oparta na pewnego rodzaju żalu, że lex TVN nie weszło w życie"

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nadal nie rozstrzygnęła sprawy przedłużenia koncesji dla TVN7. Stacja złożyła wniosek w tej sprawie ponad rok temu, nadawca spełnia wszystkie warunki. Obecna koncesja kończy się 25 lutego.

O zwłoce KRRiT w tej sprawie mówił w niedzielę w TVN24 adwokat doktor Michał Jabłoński.

- Prawdopodobnie wynika to z przekonania niektórych członków Rady - przynajmniej deklarowanego publicznie - że nadawca nie spełnia wymogów ustawowych. Ale mam wrażenie, że to przekonanie jest oparte na pewnego rodzaju żalu, że nie doszło do uchwalenia i wejścia w życie lex TVN. Tak naprawdę ci członkowie rady, którzy odwołują się do tych kwestii zapominają, że to, co miało być przedmiotem lex TVN, nie stało się obowiązującym prawem - komentował.

Jego zdaniem "ta inercja jest wynikiem błędnego przekonania, co do brzmienia obowiązującego prawa". - Rada przez swoją bezczynność może doprowadzić do skutku niezgodnego z obowiązującym prawem, czyli do uniemożliwienia otrzymania rekoncesji przez nadawcę - dodał.

Zaznaczył, że "nie jest to jedyny przykład takiego traktowania przedsiębiorców w Polsce przez administrację publiczną". - To głośny przykład, warto pokazywać, warto protestować. (...) Także po to, by przedsiębiorcy nie byli narażani na kaprysy państwa. Tutaj, ten przedsiębiorca, jest narażony na kaprys państwa, a konkretnie kilku członków Rady. Tak nie powinno być - podkreślił Jabłoński.

TVN7 to jedna z największych, najbardziej rozpoznawalnych i lubianych stacji w Polsce, działająca nieprzerwanie od 2002 roku. Od tego czasu kanał dynamicznie się rozwijał i obecnie zajmuje 4. miejsce wśród najchętniej oglądanych stacji w grupie komercyjnej 16-49. Siódemka to kanał z koncesją naziemną, satelitarną i kablową. Blisko 30 procent widzów ogląda go w telewizji naziemnej, czyli całkowicie za darmo.

Treści produkowane przez TVN7 mają charakter lokalny. W 2021 roku aż 8 z TOP10 najpopularniejszych programów stacji stanowiły produkcje polskie. Programy wyprodukowane w Polsce wypełniają około 70 procent całego czasu antenowego Siódemki. Kanał wspiera polskie firmy i inwestuje w Polsce, promuje polskie filmy poprzez pasmo polskich poniedziałków. Co roku 1,5 procent przychodu grupy TVN Discovery zostaje odprowadzone do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, wspierając polską kinematografię.

W związku z przedłużającym się procesem rekoncesyjnym TVN7 rozpoczęła się kampania informacyjna. W spocie gwiazdy stacji zapraszają do wspólnej zabawy, a także przypominają, że największy kanał rozrywkowy w Polsce może niedługo zakończyć nadawanie.

Widzowie mogą wyrazić solidarność z kanałem, zwracając się do KRRiT o niezwłoczne przyznanie koncesji. Napisz w obronie TVN7: SKARGI@KRRIT.GOV.PL

