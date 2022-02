Ekspert o braku decyzji o koncesji dla TVN7: ten rodzaj decyzji powinien być wydany bez zbędnej zwłoki

TVN7 wciąż nie ma przedłużonej koncesji na nadawanie w telewizji naziemnej. - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie ma historii wydawania decyzji z tak ogromnym opóźnieniem jak w przypadku zarówno wcześniej TVN24, jak i teraz TVN7. Trudno mówić, czy to postępowanie jest efektywne czasowo, że nie ma tutaj tej zbędnej zwłoki - stwierdził dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie Mikołaj Pietrzak.

Obecna koncesja dla TVN7 wygasa 25 lutego. Wniosek do KRRiT o jej przedłużenie na kolejne 10 lat został złożony przez TVN Grupa Discovery 23 grudnia 2020 roku. Na decyzję Rady stacja czeka już ponad rok. Podobnie jak w przypadku stacji TVN24 - której odnowiono koncesję po 18 miesiącach oczekiwania - nie ma żadnych przesłanek, które uzasadniałyby tak olbrzymie opóźnienie.

Pietrzak: ten rodzaj decyzji powinien być wydany bez zbędnej zwłoki

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie Mikołaj Pietrzak stwierdził, że jeżeli nie dojdzie do wydania decyzji w sprawie koncesji w terminie, to "TVN7 straci możliwość nadawania w telewizji naziemnej". - Musi przejść, jak rozumiem, na nadawanie cyfrowe - powiedział. Dodał, że "ten rodzaj decyzji powinien być wydany bez zbędnej zwłoki".

- Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie ma historii wydawania decyzji z tak ogromnym opóźnieniem jak w przypadku zarówno wcześniej TVN24, jak i teraz TVN7. Trudno mówić, czy to proste postępowanie jest efektywne czasowo, że nie ma tutaj tej zbędnej zwłoki - stwierdził.

Pietrzak: tych wątpliwości nie powinno być

Stwierdził, że oczywiście mogą się pojawić wątpliwości, ale powinny być rozstrzygane na korzyść petenta. - To jest jedna z podstawowych zasad postępowania administracyjnego. Taka lojalność państwa wobec osoby, spółki, podmiotu prywatnego, ale tu tych wątpliwości nie powinno być, bo mamy ten sam stan prawny, na kanwie którego została w identycznych warunkach przedłużona koncesja w stosunku do TVN24 i na kanwie którego dochodziło do decyzji rekoncesyjnych wielu innych podmiotów wcześniej - wyjaśniał.