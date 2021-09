Uchwała KRRiT. Zajadło: Lex TVN był legislacyjnym szwindlem. Jest obawa, że ten szwindel przeniósł się na poziom decyzyjny KRRiT

Markiewicz: uchwała KRRiT jest pewnym manifestem politycznym

Markiewicz powiedział, że dla niego "ta uchwała jest pewnym manifestem politycznym". - Być może jest tak, że parlament nie jest w stanie przeforsować tej ustawy (zwanej lex TVN) i jednocześnie ewentualnie liczy się z wetem pana prezydenta. W związku z tym ten organ, który jest organem politycznym, taki manifest wygłasza. I to ma być coś na otarcie łez dla niektórych polityków partii rządzącej - dodał.

- Jeśli rzecznik tego organu, który ma być organem niezależnym, wprost mówi, że czeka na zmianę prawa, na decyzje polityczne, które mają decydować o rozstrzygnięciu tego niezależnego organu, to mówimy o tym, że to jest organ całkowicie upolityczniony - powiedział Markiewicz.

- Chciałbym, żeby ta uchwałą nie miała żadnej mocy prawnej i żeby tylko i wyłącznie służyła otarciu łez dla co niektórych polityków partii rządzącej - dodał.

- Nagle być może dostaje jakieś zielone światło, podejmuje tę decyzję na cztery dni przed wygaśnięciem koncesji, a do tego wszystkiego podejmuje tę uchwałę, która bardzo źle wróży - zauważył. Dodał, że to może świadczyć o tym, iż to nie jest koniec kłopotów TVN24.