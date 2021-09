Koncesja dla TVN24. Rzeczniczka KRRiT: na posiedzeniu nie było głosowania

TVN24 czeka na przedłużenie koncesji od ponad półtora roku. Wniosek trafił do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w lutym 2020 roku. KRRiT nadal nie podjęła decyzji w tej sprawie. Tymczasem TVN24 uzyskała holenderską koncesję na nadawanie.

W czwartek rzeczniczka KRRiT Teresa Brykczyńska przekazała, że Rada na czwartkowym posiedzeniu nie głosowała w sprawie koncesji. Już na wcześniejszych posiedzeniach Rady odbywały się głosowania nad koncesją. Wówczas nie przyniosły one rozstrzygnięcia.

Rzeczniczka KRRiT: ogłoszono przerwę w posiedzeniu

Przerwa w obradach ma potrwać do wtorku 21 września. - Każdy z członków ma wypracowaną opinię, dyskusja cały czas trwa. Dyskusja jest aktywna, burzliwa. Myślę, że do wtorku należy się uzbroić w cierpliwość. Mam nadzieję, że we wtorek będę mogła coś konkretnego zakomunikować - powiedziała rzeczniczka.