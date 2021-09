KRRiT podjęła uchwałę, potem przedłużyła koncesję dla TVN24. Ryszard Schnepf komentuje

Były ambasador Polski w USA Ryszard Schnepf mówił w "Faktach po Faktach" o tym, "jaka będzie dalej polityka amerykańska" w kwestii wolności mediów w Polsce. Wskazywał, że dla Amerykanów "wolne media, wolne słowo to jest rzeczywiście świętość". Odnosząc się do przedłużonej TVN24 koncesji i uchwały Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ocenił, że "prace nad strukturą własnościową TVN, czyli własności Discovery w Polsce, będą kontynuowane i będzie to taki kijek troszeczkę, który będzie wykorzystywany przy różnych okazjach".

Schnepf: przyszło nam cieszyć się z tego, że stacja dostała coś, co było oczywiste

Podkreślał, że wolne media "dla Ameryki to kwestia podstawowa". - To, że w Polsce stało się to przedmiotem kontrowersji, jakichś zabiegów, zupełnie niezrozumiałych, to jest to, o czym pan redaktor mówił. Że przyszło nam cieszyć się z tego, że stacja dostała coś, co było oczywiste tak naprawdę. To niezwykle przerażająca wręcz rzeczywistość, którą doświadczamy w tej chwili - mówił dyplomata.