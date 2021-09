Koncesja dla TVN24 przedłużona. Paweł Kowal komentuje

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedłużyła koncesję dla TVN24 na cztery dni przed jej wygaśnięciem. Decyzję rady komentował w "Rozmowie Piaseckiego" Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej. - Cieszę się, że to się kończy koncesją, tylko jest to radość przez łzy - powiedział.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedłużyła koncesję dla TVN24. Stacja czekała na to ponad półtora roku. Rzeczniczka rady Teresa Brykczyńska zaznaczyła, że przed głosowaniem rada jednogłośnie podjęła uchwałę "w sprawie podjęcia działań mających na celu uporządkowanie zasad rozpowszechniania programów radiowych i telewizji w Polsce w zakresie możliwości działania podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego". Jej treść jest zbliżona do zapisów lex TVN.

Koncesja dla TVN24 przedłużona. Kowal: radość przez łzy

W czwartek gościem "Rozmowy Piaseckiego" w TVN24 był Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej. - Cieszę się, że to się kończy koncesją, tylko jest to radość przez łzy - skomentował.

Dodał, że "pojawia się pytanie o skutki społeczne tego, co się wydarzyło". - To jest sygnał dla wielu dziennikarzy, wydawców w Polsce, którzy nie są tak silni jak TVN24, nie mają takiej popularności, ale wykonują swoją codzienną robotę. Jak oni odbierają taki nacisk władzy? Oni mają już w głowie autocenzurę - stwierdził.

- To, co robi władza z mediami lokalnymi, mediami regionalnymi, to, co próbowała zrobić z TVN24, to wszystko godzi w wolność słowa w Polsce, nawet jeśli kończy się przyznaniem koncesji. To sieje w głowach wydawców, szefów mediów, dziennikarzy taką wątpliwość: "może o czymś nie powiem, może coś inaczej skomentuję" - powiedział Kowal.