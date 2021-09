Piotr Kraśko o przedłużeniu koncesji dla TVN24

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedłużyła koncesję dla stacji TVN24. - Czekaliśmy 594 dni na przedłużenie prawa do nadawania. Mandatem do wykonywania pracy przez polityków jest to, że wygrywają wybory, mandatem do wykonywania pracy przez nas jest to, że państwo są w tej chwili przed ekranem telewizora - powiedział na wstępie "Faktów po Faktach" prowadzący program Piotr Kraśko.