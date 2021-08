KRRiT ponownie głosowała nad koncesją dla TVN24

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ponownie głosowała w sprawie koncesji dla TVN24. Odbyły się dwa głosowania w tej sprawie, nie przyniosły jednak rozstrzygnięcia. Wcześniej podobne głosowania odbyły się pod koniec lipca. W środę wieczorem Sejm przyjął ustawę anty-TVN.

TVN24 wciąż czeka na przedłużenie koncesji. Wniosek w tej sprawie trafił do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w lutym ubiegłego roku, czyli 18 miesięcy temu. Do dzisiaj nie zapadło rozstrzygnięcie. W sprawie koncesji dla TVN24 odbyły się 22 lipca dwa głosowania w KRRiT. Nie doszło do rozstrzygnięć.

Koncesja dla TV24. Dwa głosowania

W czwartek Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ponownie głosowała nad przedłużeniem koncesji dla TVN24. Również teraz odbyły się dwa głosowania. Jedno było za przyznaniem koncesji. Tu jeden głos był za, trzy przeciw, jeden wstrzymujący się.

W głosowaniu w sprawie odmowy przyznania koncesji: jeden głos przeciw, trzy za odmową, jeden wstrzymujący.

W pięcioosobowej Krajowej Radzie do podjęcia decyzji potrzebne są cztery głosy.

Juliusz Braun o koncesji dla TVN24 i działaniach KRRiT

Jeszcze przed czwartkowymi głosowaniami KRRiT, o kwestie koncesji dla TVN24 pytany był członek Rady Mediów Narodowych Juliusz Braun. Zwrócił uwagę, że stacja otrzymała już koncesję, a teraz stara się o jej przedłużenie. - Wtedy jest to właściwie decyzja niemal automatyczna, chyba że w dotychczasowej działalności nadawca rażąco naruszał prawo – tłumaczył. - Ponieważ w przypadku TVN24 takich sytuacji nie było, to Krajowa Rada półtora roku temu, może rok temu, powinna tę koncesję przedłużyć i to, co się dzieje w tej chwili, jest poza prawem – ocenił.

Braun podkreślił, że KRRiT "ma działać zgodnie z tym prawem, które obowiązuje dziś". - Dziś prawo jest jednoznaczne. Trzeba te koncesję przedłużyć – powiedział.

Gość TVN24 zwrócił uwagę, że "jakby nie patrzeć na kalendarz, koncesja TVN24 wygaśnie przed wejściem w życie tej ustawy". - Wobec tego Krajowa Rada powinna dziś po prostu podjąć uchwałę o przedłużeniu koncesji. Jeśli Sejm ustanowi jakieś nowe prawo, że odbiera się koncesję, to będzie kłopot i dla Polski, i dla Krajowej Rady, ale w tej chwili nie ma żadnej prawnej wątpliwości – dodał. Koncesja TVN24 wygasa za 45 dni.

Komentując to, co z koncesją dla TVN24 może w najbliższym czasie zrobić KRRiT, Juliusz Braun ocenił, że może ona "brnąć w jakieś jałowe dyskusje wewnętrzne". - Trzeba jasno powiedzieć to, co wielu prawników, profesorów mówiło, że członkowie Krajowej Rady, każdy osobiście, już w tej chwili naruszają prawo i mogą być pociągnięci do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu, a w niektórych kwestiach także odpowiadać karnie za to, co robią – zauważył.

Sprawa koncesji dla TVN24

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji twierdzi, że problem z przedłużeniem koncesji dla TVN24 leży w "sytuacji właścicielskiej" grupy TVN. Zarząd stacji w oświadczeniu przypomniał, że w 2015 roku KRRiT zaakceptowała wejście amerykańskiego kapitału do TVN. Od 2016 roku - w takich samych warunkach właścicielskich - KRRiT wydała już koncesje dla kanałów TVN24 BiS, TTV i TVN International West.

Tymczasem w środę Sejm przyjął nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji nazywaną ustawą anty-TVN. Poparło ją 228 posłów, przy 216 głosach przeciw oraz 10 głosach wstrzymujących się. Nowe przepisy, których projekt złożyli w Sejmie posłowie PiS, w zgodnej opinii komentatorów wymierzone są w niezależność stacji TVN. Przeciwko zmianom w ustawie medialnej zaprotestowało wielu dziennikarzy, polityków i instytucji. We wtorek w kilkudziesięciu polskich miastach manifestowali obywatele.

"Wolą ustawodawcy jest, by spółki z siedzibą w Polsce nie mogły być kontrolowane przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego" - napisano w uzasadnieniu. Właścicielem TVN jest Discovery, poprzez spółkę zależną Polish Television Holding BV w Holandii, a więc należącą do EOG.

Autor:ft\mtom

Źródło: Press, tvn24.pl