Doradca Departamentu Stanu o koncesji dla TVN24: sprawą interesuje się prezydent Biden

Sprawa koncesji dla TVN24 przyciąga uwagę prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena - mówił w rozmowie z "Rzeczpospolitą" doradca amerykańskiego Departamentu Stanu Derek Chollet. Mówił również o wadze, jaką dla władz USA mają relacje polsko-amerykańskie. "Republikanie i demokraci zdają sobie sprawę z wartości tego sojuszu i chcą go utrzymać" - podkreślił.

TVN24 wciąż czeka na przedłużenie koncesji przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Koncesja wygasa 26 września. Wniosek o jej przedłużenie został złożony w lutym 2020 roku. KRRiT twierdzi, że problem leży w "sytuacji właścicielskiej" grupy TVN. Zarząd stacji w oświadczeniu napisał, że w 2015 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zaakceptowała wejście amerykańskiego kapitału do TVN. Od 2016 roku - w takich samych warunkach właścicielskich - KRRiT wydała już koncesje dla kanałów TVN24 BiS, TTV i TVN International West.

W sprawie koncesji dla TVN24 odbyły się w czwartek dwa głosowania w KRRiT. Nie doszło jednak do żadnych rozstrzygnięć.

Chollet o koncesji dla TVN24: to jest priorytet dla Ameryki

Do sprawy koncesji dla TVN24 odniósł się w rozmowie z "Rzeczpospolitą" doradca Departamentu Stanu Derek Chollet, który w ostatnich dniach odwiedził Polskę. Pytany, czy po wizycie w Polsce ma nadzieję na rozwiązanie problemu, Chollet odpowiedział, że nie chce spekulować na temat rozwiązania sytuacji. "Mogę tylko powiedzieć, jakie przesłanie przekazałem polskim przyjaciołom: to jest priorytet dla Ameryki" - mówił.

Zwrócił uwagę, że w opinii strony amerykańskiej koncesja dla TVN24 powinna zostać odnowiona. "Nie tylko dlatego, że mówimy o amerykańskiej firmie, ale także dlatego, że to dotyczy istoty naszych wartości. Prezydent Biden wielokrotnie podkreślał, że w jego odczuciu wśród wyzwań, przed jakimi stajemy, najważniejszym jest starcie demokracji z narastającym autorytaryzmem" - tłumaczył.

"Przyszłość fundamentalnych wolności to jądro polsko-amerykańskiego sojuszu. Demokracja ożywia nasze partnerstwo, a jej fundamentem jest wolność prasy. Wiemy, że nie jest to łatwe, to poważne wyzwanie" - dodał dyplomata.