Owsiak: dbajmy o wolne media jak o najpiękniejszą roślinę, ona nie zawsze musi pachnieć

Wolne media są bardzo ważnym elementem mojego życia, bo żyłem w czasie, kiedy ich nie było - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 prezes zarządu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak. Apelował, aby dbać o wolne media "jak o najpiękniejszą roślinę", która "nie zawsze musi pachnieć". Zwrócił uwagę, że ich dziennikarze informują "o prawdzie, której nieraz nie chcemy usłyszeć".

Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości wniosła 7 lipca późnym wieczorem do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. "Wolą ustawodawcy jest, by spółki z siedzibą w Polsce nie mogły być kontrolowane przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego" - napisano w uzasadnieniu. W zgodnej opinii komentatorów zmiany wymierzone są w niezależność TVN. TVN24 wciąż czeka na przedłużenie koncesji przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Ta wygasa 26 września. Wniosek o jej przedłużenie został złożony w lutym zeszłego roku.

KRRiT twierdzi, że problem leży w "sytuacji właścicielskiej" grupy TVN. Zarząd stacji w oświadczeniu napisał, że w 2015 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zaakceptowała wejście amerykańskiego kapitału do TVN.

O wolności mediów mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 prezes zarządu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak. Zwracał uwagę na zaangażowanie TVN w pomoc, między innymi przy transmisjach z finałów WOŚP.

- Gdyby nie wolne media, to przez ostatnie pięć lat nie zebralibyśmy ponad 804 milionów złotych na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Jest to coś nieprawdopodobnego - mówił. Dodał, że taka suma "to przepotężna ilość sprzętu dla szpitali".

- Wolne media są bardzo ważnym elementem mojego życia, bo żyłem w czasie, kiedy ich nie było - mówił dalej. - Dbajmy o to jak o najpiękniejszą roślinę, która rośnie. Ona nie zawsze musi pachnieć, bo wolne media mówią nieraz o rzeczach, które nas niepokoją i o prawdzie, której nieraz nie chcemy usłyszeć. Ale dbajmy o to, bo dopiero, gdy nie będziemy tego mieli, to poczujemy, co się wokół nas się dzieje, jaki szlaban się zamknie raz na zawsze, bo ktoś będzie uważał, że właśnie tak musi być - apelował.

- Wolne media są niezwykle potrzebne, bo nawet jeśli są w stosunku do nas, do takich działań jak WOŚP, krytyczne, to zawsze uważam, że takie działania, bo uważam, że krytyka jest czymś budującym - powiedział Owsiak. Prezes zarządu Fundacji WOŚP mówił także, że "wolne media to są dziennikarze, którzy dociekają, sprawdzają, odpowiadają za swoje słowa".

