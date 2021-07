Strzeżek: Porozumienie nie poprze ustawy anty-TVN w obecnym kształcie

Wicerzecznik Porozumienia: nie poprzemy ustawy w tym kształcie

Jak dodał, "jednym z filarów Zjednoczonej Prawicy jest wolność i my chcemy realizować to, co obiecaliśmy". - Nie odpuścimy w jakimkolwiek stopniu tego, żeby media w Polsce nie mogły normalnie funkcjonować. Nieważne czy to są media przychylne czy nieprzychylne, nie chcemy doprowadzić do tego, że będzie tylko jedna narracja w mediach i będzie to narracja, co do której mamy sporo wątpliwości – wskazał.