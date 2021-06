Jeśli branża koncertowa dostała taką propozycję, to nie dyskutujemy, tylko po prostu korzystamy z okazji - powiedział w "Faktach po Faktach" prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak. Odniósł się do debaty, czy na koncerty powinny być wpuszczane tylko osoby zaszczepione przeciw COVID-19. Ocenił, że "to nie jest segregacja".

Idea organizacji festiwali muzycznych i koncertów tylko dla osób zaszczepionych nie wszystkim się podoba. W sobotę zespół Kult opublikował oświadczenie, w którym poinformowano, że "grupa nie bierze udziału w koncertach, na które będą wpuszczani tylko ludzie zaszczepieni".

"Jesteśmy za szczepieniami"

W "Faktach po Faktach" Jerzy Owsiak odniósł się do organizacji koncertów dla osób zaszczepionych. Jak mówił, "to nie jest segregacja". - Jesteśmy za szczepieniami, ale także chcemy dostosowywać się do zasad, które są, czy nam się podobają czy nie - mówił.

Dodał, że "według niego testy by wystarczyły". - Myśmy wyraźnie powiedzieli, że chcemy wprowadzić zasadę szybkich testów, ale skoro, jeśli chodzi o branżę koncertową, tutaj bardzo powoli jest to odtajane i branża dostała taką propozycję, to nie dyskutujemy, tylko po prostu korzystamy z okazji - powiedział szef WOŚP.

Owsiak wyraził nadzieję, że do czasu odbycia się festiwalu (29-31 lipca) obostrzenia związane z organizacją masowych koncertów zostaną bardziej poluzowane. - Czekamy na to, zostało nam jeszcze 7,5 tysiąca wejściówek, bo 12,5 tysiąca rozeszło się migiem. Dzisiaj stwierdziliśmy, że wstrzymamy udostępnianie tych kolejnych wejściówek, ponieważ czekamy na tę "kropkę nad i". Jak wskazał szef WOŚP, "byłby nim test PCR, po którym byłaby możliwość wejścia na imprezę". - Taki test niezwykle ułatwia życie wielu ludziom - dodał.

Jak mówił Owsiak, podejmując decyzję o wpuszczaniu na koncert ludzi zaszczepionych, zapytali o zdanie potencjalną publiczność. - Przez tydzień pytanie wisiało na naszych stronach internetowych, które są bardzo żywo odwiedzane - powiedział. Jak dodał, "zdecydowana większość odpisała, że chcą, żeby ten festiwal był dla 20 tysięcy osób". - Mało tego, wśród tej większości były takie osoby, które pisały "dobra, zaszczepię się, nawet wcześniej o tym nie myślałem" - przekazał gość "Faktów po Faktach".

- Tak się stało, to jest wybór, my wybraliśmy taką metodę - dodał.

"Branża koncertowa najbardziej dostaje po głowie"

Jerzy Owsiak, odnosząc się do odmrażania poszczególnych sektorów gospodarki, stwierdził, że "branża koncertowa najbardziej dostaje po głowie cały czas". - My jesteśmy na samym końcu. Dzięki temu, że robimy festiwal, tysiąc osób będzie miało pracę - zwracał uwagę.

- Odmrożenia tutaj przychodzą na samym końcu, dlatego my też chcemy pokazać: róbcie ten festiwal tak jak my. Jeżeli wam się to nie podoba z różnego powodu, ogrodzony teren, być może to nie jest ta wolność, która była w poprzednich edycjach, to ja mówię: też bym wolał, żeby było inaczej - mówił Owsiak.

- Ale póki są te zasady i możemy je spełnić, to pokażmy nie tylko nam, ale całemu światu, że w taki sposób możemy zrobić festiwal - dodał.

Owsiak zaapelował także o szczepienie się. - To jest moje zdanie, możecie sobie je wziąć do serca lub nie. Świat się tak skonstruował przez pandemię, że szczepcie się, a my będziemy z otwartymi ramionami witali was na każdym festiwalu, tak, aby było ich jak najwięcej, i aby za rok spotkać się już bez żadnych warunków na absolutnie wolnych festiwalach - podsumował szef WOŚP.

"Najpiękniejszy festiwal świata"

Pol'and'Rock Festival (do 2017 roku impreza nazywała się Przystanek Woodstock) to jedno z najważniejszych i największych wydarzeń muzycznych w Polsce. Jest organizowane przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dzięki środkom od sponsorów, sprzedaży gadżetów i darowizn. W założeniu impreza, która przez organizatorów określana jest mianem "najpiękniejszego festiwalu świata", jest podziękowaniem dla wolontariuszy za pomoc w zbieraniu pieniędzy podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Zeszłoroczna edycja odbyła się w sieci. Miłośnicy muzyki pod sceną pojawią się pierwszy raz od lata 2019 roku.

