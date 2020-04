Koncertdlabohaterów: 4,2 mln złotych na pomoc w walce z koronawirusem. A to jeszcze nie koniec!

#Koncertdlabohaterów w samym Playerze oglądano na niemal 330 tysiącach urządzeń. Nie znamy dokładnej liczby widzów, ale biorąc pod uwagę, że najpopularniejsza była aplikacja Playera na Smart TV, to możemy przypuszczać, że całkowita widownia znacznie przekroczyła wspomnianą liczbę i ostrożnie szacowalibyśmy ją na ponad pół miliona. 4 kwietnia był absolutnie rekordowy, jeśli chodzi o zasięg serwisu - to najlepszy wynik Playera na przestrzeni ostatnich 5 lat! Tylko w porównaniu do poprzedniej soboty wzrósł on o 92%!