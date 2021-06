"Ten koncert to taki nasz krzyk". Zagrają pod hasłem "Wolność dla Białorusi"

O walce Białorusinów i Białorusinek o wolność i demokratyczne państwo, a także o represjach reżimu Alaksandra Łukaszenki chcą przypomnieć organizatorzy niedzielnego koncertu w Białymstoku pod hasłem "Wolność dla Białorusi". Nawiązują do koncertu "Mury runą - Żywie Biełaruś", jaki odbył się w przededniu ubiegłorocznych wyborów prezydenckich w tym kraju. - Przez ten rok wiele się wydarzyło. Unia Europejska, Polska, Europa, świat - przespaliśmy ten czas - ocenił dziennikarz TVN24 Piotr Czaban, jednocześnie lider zespołu Roki. Koncert rozpoczyna się o godzinie 20.

- Ten koncert to taki nasz krzyk, o którym mówił Dima, o którym mówią Białorusini, od tygodnia koczujący na granicy w Bobrownikach czy w Kuźnicy - powiedział Piotr Czaban. Przypomniał o akcji, zorganizowanej w przededniu zeszłorocznych, sierpniowych wyborów na Białorusi (w których oficjalnie zwyciężył Alaksandr Łukaszenka, czego nie uznaje białoruska opozycja i kraje demokratyczne). Wówczas, również w Białymstoku, odbył się koncert "Mury runą - Żywie Biełaruś".

"Białorusini mają nadzieję, że w końcu Unia Europejska przestanie 'mówić', a zacznie wprowadzać sankcje"

Dima, o którym wspomniał muzyk, to białoruski aktywista Dima Siewko, współinicjator trwających od ubiegłorocznych, sfałszowanych wyborów prezydenckich na Białorusi protestów przed białoruskim konsulatem w Białymstoku. - Wszyscy Białorusini mają nadzieję, że w końcu Unia Europejska przestanie "mówić", a zacznie wprowadzać sankcje. Wszyscy Białorusini czekają i chcą wolności, chcą dla swoich dzieci normalnej przyszłości - tłumaczył na antenie TVN24 Siewko. - Nie chcą się bać - dodał, apelując do świata zachodniego o bardziej zdecydowaną odpowiedź na represje w jego kraju. - Czekamy, kiedy w końcu UE wprowadzi sankcje, by reżim Łukaszenki upadł - zaznaczył aktywista.