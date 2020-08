"Sierpniowe Przełomy" w 40. rocznicę Porozumień Szczecińskich

- To ważny koncert, bo on ma też takie archetypy muzyczne, które zawsze wybrzmiewają. Są to "Mury" (Jacka - red.) Kaczmarskiego, które przecież są tak ważne dzisiaj zwłaszcza w kontekście tego, co się dzieje w Mińsku. Jest "Sen o Victorii" Dżemu, który zawsze na koniec wybrzmiewa i, ze względu na obecność niezwykłej, niecodziennej artystki Natalii Niemen, utwór, który jest ikoniczny dla jej ojca, czyli "Bema pamięci żałobny rapsod" - mówił TVN24 Jacek Jekiel, dyrektor Opery na Zamku w Szczecinie.