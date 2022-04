Prokuratura stawia zarzuty po dziesięciu latach od koncertu Madonny

czytaj dalej

23-letnia Anastazja Pawłowa pojechała do oblężonego przez siły rosyjskie Mariupola, by wydostać stamtąd swoich rodziców. Schroniła się na noc w szkole przekształconej w obóz dla uchodźców. "Od tego, co tam widziałam, zrobiło mi się niedobrze. Na podłodze i korytarzach, w klasach i na sali gimnastycznej ludzie leżą prawie jeden na drugim - powiedziała w rozmowie z BBC. To, co widziała, określiła jako "apokalipsę".