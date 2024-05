czytaj dalej

Adam Bielan zeznaje we wtorek przed sejmową komisją śledczą do spraw wyborów korespondencyjnych. Według byłego wicepremiera w rządzie PiS Jarosława Gowina, to on był pomysłodawcą zorganizowania wyborów korespondencyjnych w 2020 roku. - Wybraliśmy mniejsze zło. Możliwość zafałszowania wyborów korespondencyjnych na wielką skalę byłaby mała - mówił Bielan. Relacja w tvn24.pl.