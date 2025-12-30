Logo strona główna
Polska

Komunikat po odprawie służb. Sytuacja kryzysowa "jeszcze trwa"

Grzybowo (powiat mławski, Mazowieckie)
Sytuacja na A1, godz. 7.54
Źródło: Piterka/Kontakt24
W środę śnieg nadal będzie padać w wielu regionach kraju. Na Pomorzu opady mogą być intensywne. IMGW wydał ostrzeżenia przed niebezpieczną pogodą. W kilku województwach obowiązują alerty RCB. Policja apeluje, by nie jechać trasą S7. Złe warunki jazdy i zatory są też na innych drogach. Relacjonujemy utrudnienia związane z niebezpieczną pogodą w różnych częściach Polski.

IMGW wydał ostrzeżenia przed niebezpieczną pogodą. Część alarmów będzie w mocy do środy do godziny 13. W kilku województwach nadal obowiązuje alert RCB. Możliwe są przerwy w dostawie prądu.

Sprawdź aktualną prognozę pogody >>>

Śnieg i wiatr utrudniają jazdę po Polsce. Na S7, gdzie we wtorek utknęły setki aut, w środę nadal mogą występować zatory, a służby odradzają wybieranie tej trasy. Jak mówił w TVN24 burmistrz Ostródy, w urzędzie miasta nocowało kilkanaście osób, które utknęły w drodze.

Poprawiła się za to sytuacja w zagrożonym cofką Elblągu, gdzie z powodu złej pogody odwołano miejskiego sylwestra.

Sytuację pogodową relacjonujemy na żywo:

Właśnie pojawiły się nowe informacje ()

Autorka/Autor: fc, kg/lulu

Źródło: tvn24.pl, TVN Meteo, TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Kasia/Kontakt24

pogodaIMGWElblągWarmińsko-MazurskieDonald TuskMarcin Kierwiński
