Polska Białoruś ostrzegła Polskę przed zamachem. Szef MSZ: weryfikujemy Oprac. Aleksandra Sapeta |

Zabójstwo Rosjanina. Zatrzymani Białorusini zwolnieni do domu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Albert Zawada

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Ministerstwo Spraw Zagranicznych Białorusi zamieściło w czwartek na swojej stronie internetowej informację o spotkaniu z polskim chargé d'affaires na Białorusi Krzysztofem Ożanną, na którym przekazano informację o możliwym zamachu terrorystycznym, do którego miałoby dojść na terytorium Polski.

Dziennikarze spytali w piątek w Warszawie o sprawę szefa polskiej dyplomacji. - To jest sprawa sprzed kilkunastu godzin, którą jeszcze badamy, ale oczywiście każde ostrzeżenie przed terroryzmem traktujemy poważnie i weryfikujemy - powiedział Radosław Sikorski.

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Co zawierał komunikat MSZ Białorusi?

Według Białorusinów "przebywająca w Polsce osoba, skazana w Republice Białoruś na podstawie szeregu artykułów Kodeksu karnego i która niedawno została pozbawiona przez polskie władze dodatkowej ochrony i prawa pobytu w kraju, przygotowuje akt terrorystyczny, którego głównym celem mają być niepełnoletnie dzieci mieszkającej w Polsce aktywistki, mającej białoruskie obywatelstwo, a motywem miała być zemsta za niedostateczne wysiłki z jej strony w sprawie zachowania przez wspomnianą osobę wymienionego wyżej statusu w Polsce".

W komunikacie dodano, że Mińsk jest gotowy przekazać dodatkowe informacje, jeśli zajdzie taka potrzeba, odpowiednim polskim służbom.

W czwartek o te informacje był pytany rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. - Nie komentuję medialnych doniesień na ten temat. Zapewniam jednak, że polskie służby nigdy nie bagatelizują żadnego niepokojącego sygnału i do wszystkich informacji o ewentualnych zagrożeniach podchodzą z należytą powagą i stanowczością. Naturalną rzeczą jest również to, że w takich przypadkach żadne służby specjalne na świecie, na takim etapie, nie informują o tym czy i ewentualnie, jakie kroki podejmują - powiedział.