Nowe wytyczne w sprawie ataków na medyków

Pijany 24-latek zaatakował ratownika medycznego na SOR Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W komunikacie przekazano, że "nowe wytyczne Prokuratora Generalnego mają zapewnić szybką i skuteczną reakcję na przemoc wobec personelu medycznego".

"To odpowiedź na postulaty środowisk medycznych oraz efekt wspólnych działań Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i przedstawicieli zawodów medycznych" - dodano.

OGLĄDAJ: Bo były wakaty Zobacz cały materiał

Najważniejsze założenia

Wśród najważniejszych założeń nowych wytycznych wymieniono "natychmiastową reakcję". "Każdy sygnał o przemocy wobec medyka ma skutkować działaniem prokuratora z urzędu, a w przypadku potwierdzenia, wszczęciem postępowania przygotowawczego" - stanowi dokument.

Poinformowano także o współpracy z policją i innymi służbami "w celu szybkiego rozpoznania sprawy, przedstawienia zarzutów i zapobiegania kolejnym przestępstwom".

Nowe założenia to także "surowe kary i środki kompensacyjne", co oznacza analizę, "czy czyn miał charakter chuligański i wnioskowanie o kary proporcjonalne do jego szkodliwości, np. zadośćuczynienie, naprawienie szkody, nawiązka".

"Publiczne ogłaszanie wyroków - jako element prewencji i jasny sygnał, że przemoc wobec medyków nie pozostaje bezkarna" - stanowi komunikat na temat wytycznych.

Wśród nowych wytycznych znalazło się też coroczne raportowanie za sprawą Prokuratury Krajowej, która "będzie przygotowywać raporty dotyczące przestępstw wobec personelu medycznego, by systemowo monitorować skalę zjawiska i skuteczność działań".

Zmiany w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym

W styczniu 2025 r. powołano międzyresortowy zespół z udziałem przedstawicieli rządu i ratowników medycznych. W maju minister zdrowia Izabela Leszczyna odbyła serię spotkań z przedstawicielami środowisk zawodowych i instytucji publicznych, by wspólnie wypracować rozwiązania.

Efektem tych działań są nie tylko nowe wytyczne, ale również konkretne zmiany w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym, które wejdą w życie 1 stycznia 2026 r.

OGLĄDAJ: TVN24 HD