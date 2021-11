Czarnek pisze list do uczestników obchodów 11 listopada

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w liście do uczestników Święta Niepodległości podkreśla, że "to bardzo ważne, aby w młodych ludziach kształtować szacunek dla naszej historii, przywiązanie do symboli narodowych, a także poczucie dumy z bycia Polakami". Szef MEiN napisał, że kolejna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości przypomina, że każdego dnia jesteśmy zobowiązani do dbania o pomyślność naszego kraju.