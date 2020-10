Episkopat: nikt nie powinien negować przyjmowania komunii na rękę, to nie profanacja

W związku z zapytaniem o publiczne inicjatywy krytyczne wobec komunii świętej na rękę, Komisja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Komisji Episkopatu Polski wydała w sobotę komunikat. Podkreślono w nim, że chociaż główną formą przyjmowania komunii w Polsce jest komunia do ust, "nie oznacza to, że inne zatwierdzone przez Kościół formy miałyby być same z siebie niegodne, niewłaściwe, złe lub grzeszne".