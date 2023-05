Senat zdecydował w sprawie ustawy o powołaniu komisji do zbadania rosyjskich wpływów

Senat podjął uchwałę o odrzuceniu ustawy w sprawie powołania komisji do spraw zbadania rosyjskich wpływów. Ustawa trafi teraz ponownie do Sejmu, który odrzuca stanowisko Senatu bezwzględną większością głosów.

Za uchwałą o odrzuceniu ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022, co rekomendowały senackie komisje, było 52 senatorów, przeciw 42, wstrzymał się jeden senator.

Teraz do decyzji Senatu będzie musiał ustosunkować się Sejm. By ustawa trafiła do prezydenta, Sejm musi odrzucić stanowisko Senatu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.