"Przy drugim kroku prezydent nie ma żadnego wyjścia. Może zdecydować, jakim długopisem podpisze"

Nam przede wszystkim zależy, żeby faktycznie wyjaśnić wpływy rosyjskie, bo nie ma innego kraju, który tak bardzo chce ingerować w politykę i losy innych krajów - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 poseł KO Dariusz Joński, pytany o losy komisji "lex Tusk". Podkreślił też, że "ludzie chcą zmiany władzy", co pokazali 15 października i w związku z tym prezydent "nie ma żadnego wyjścia" przy kolejnym kroku powoływania rządu. - Może zdecydować, jakim długopisem podpisze - dodał.

Zwracał przy tym uwagę, że każda z komisji "dotyka tych samych ludzi, przede wszystkim premiera Morawieckiego, bo on też nadzoruje służby i na to pozwolił". - To jest zastanawiające, że ci ludzie, którzy mają już na karku kilka paragrafów, zdecydowali się dalej łamać prawo. Intuicja mi podpowiada, że już nikt nigdy więcej ich nie ułaskawi - mówił.