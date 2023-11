Ile komisji śledczych? Nowacka: te idą na pierwszy ogień, ale będzie więcej

Zakładamy, że powołamy jeszcze trzy kolejne komisje śledcze, łącznie sześć. Ale będzie musiało powstać ich przynajmniej tyle, ile potężnych bloków afer do wyjaśnienia - poinformowała w TVN24 Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej. Marcin Horała z PiS przekonywał, że "te wszystkie tak zwane afery są często dęte, albo nie są aferami".

Donald Tusk zapowiedział, że nowa władza utworzy trzy sejmowe komisje śledcze: do zbadania tak zwanych wyborów kopertowych, do spraw afery wizowej i do spraw Pegasusa. We wtorek w Sejmie ma się odbyć pierwsze czytanie ustaw w sprawie ich powołania.

Temat komisji śledczych komentowali w niedzielę goście "Kawy na ławę" w TVN24.

Nowacka: komisji śledczych będzie więcej

Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej poinformowała, że "to nie są jedyne komisje śledcze", które zamierza powołać nowa większość sejmowa. - Te idą na pierwszy ogień, ale zakładamy, że będzie ich jeszcze przynajmniej trzy - zaznaczyła.

- Sześć to bardzo dużo, ale to są na razie wstępne przymiarki. Tych komisji będzie trzeba powoływać przynajmniej tyle, ile potężnych bloków afer do wyjaśnienia - dodała.

Nowacka zdradziła, że jedna z kolejnych komisji ma się zająć "tematami dotyczącymi afery respiratorowej i w ogóle tego, w jaki sposób funkcjonował rząd Mateusza Morawieckiego w czasie pandemii".

- Proszę mi wierzyć, PiS dostarczył nam materiałów na wiele komisji śledczych. Niestety, bo wszystko to było kosztem podatników - powiedziała posłanka.

Horała: to są dęte afery albo w ogóle nie są aferami

Marcin Horała z PiS przekonywał, że "te wszystkie tak zwane afery są często dęte albo nie są aferami". - Przykładowo afera wizowa to dosyć prosta, niewielka sprawa kryminalna, która została wykryta i skutecznie rozbita - powiedział.

Przyznał, że "jest jeden wątek" w sprawie wyborów kopertowych, który powinien zostać wyjaśniony.

- Część samorządowców, kiedy wybory miały się odbyć w normalnym, konstytucyjnym terminie, w normalnym trybie, powiedziała tak: "my mamy widzimisię, że naszym zdaniem te wybory nie mogą się odbyć, więc nie udostępnimy lokali, nie wydamy urn". Po prostu ten proces wyborczy został zbojkotowany - mówił Horała.

Horała: to są dęte afery albo w ogóle nie są aferami TVN24

Ćwik: pełne prawo rządzących do powoływania komisji śledczych

Prezydencki minister Piotr Ćwik mówił o "pełnym prawie rządzących do tego, żeby komisje śledcze powoływać". - Niech one pracują, niech ustalają fakty - dodał.

- Do tego dojdzie oczywiście cała otoczka polityczna. Natomiast dla pana prezydenta ważnym jest, aby zachować zdrowy umiar między tym, co będzie badane w komisjach śledczych, a tym, co będzie związane z ważnymi dla Polaków sprawami - zaznaczył Ćwik.

Ćwik: pełne prawo rządzących do powoływania komisji śledczych TVN24

Tyszka: poprzemy powstanie komisji

Stanisław Tyszka zapowiedział, że Konfederacja poprze powołanie trzech zapowiedzianych komisji.

Jego zdaniem "w sprawie afery kopertowej to powinno być wpisane w szerszą komisję dotyczącą tego, jak się zachowywało państwo w sytuacji pandemii". - Ja przypomnę, że większość działań państwa była nielegalna dlatego, że nie było stanu wyjątkowego, tylko był stan wymyślony, jakiś epidemiczny, uchwalony ustawą - dodał.

Poinformował, że Konfederacja będzie postulowała, żeby "powstała też komisja do spraw afery zbożowej".

Tyszka: poprzemy powstanie komisji śledczych TVN24

Dziemianowicz-Bąk odpowiada Tyszce

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy odniosła się do słów Tyszki i stwierdziła, że "jeśli komisja miałaby powstać nie tylko do wyborów kopertowych, ale także do sytuacji zarządzania państwem w czasie pandemii, to koniecznie powinna się również zająć analizą tego, kto zarobił na sianiu dezinformacji zagrażającej zdrowiu i życiu".

- Koniecznie powinna przyjrzeć się takim zjawiskom, jak na przykład promowanie przez posła (Konfederacji, Grzegorza) Brauna (...) zagrażającej zdrowiu i życiu dezinformacji - dodała.

Dziemianowicz-Bąk odpowiada Tyszce TVN24

Barbara Nowacka, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Aleksandra Leo, Marcin Horała, Stanisław Tyszka, Piotr Ćwik w "Kawie na ławę" Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ads//mrz

Źródło: TVN24