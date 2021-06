Wysłannik papieża w Polsce, hierarchowie "nie do końca informowani". Terlikowski: sprawa jest traktowana poważnie

"Nie do końca ufa się rozeznaniu polskiego Kościoła w tej sprawie"

Publicysta Tomasz Terlikowski w sobotę zwrócił uwagę na antenie TVN24, że "jeżeli przez ponad tydzień w Polsce przebywa kardynał, przesłuchuje kolejnych świadków (...) i wydaje się - tak wynika z rozmaitych rozmów, które odbyłem - że nie do końca informowany jest o tym polski Kościół hierarchiczny, to znaczy, że sprawa jest po pierwsze traktowana niezwykle poważnie, po drugie, że nie do końca ufa się rozeznaniu polskiego Kościoła w tej sprawie".

Terlikowski: sprawy kardynała Dziwisza wciąż mogą ciążyć na wizerunku Jana Pawła II

"Watykanowi ksiądz kardynał odmówić nie może"

Terlikowski ocenił w sobotę w TVN24, że nawet jeśli Dziwisz "nie był w ciągu tego tygodnia przesłuchiwany, to będzie przesłuchany". - To jest dość oczywiste. Watykanowi ksiądz kardynał odmówić nie może - skomentował. - Do mnie doszły informacje, że ta komisja był bardzo dobrze poinformowana, miała bardzo dużo szczegółowych informacji. To dowodzi, że do tej sprawy Watykan podszedł bardzo poważnie - ocenił Terlikowski.