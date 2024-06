czytaj dalej

- Nic, co wcześniej słyszałam, czytałam, nie mogło mnie przygotować na to, co zastałam w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - powiedziała wiceministra sprawiedliwości Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Przyznała, że poznając kulisy jego działania, poczuła "grozę". Mówiła o brakujących dokumentach, rezygnacji z pracy dyrektorki departamentu i odejściach innych pracowników. Jej zdaniem Fundusz Sprawiedliwości "to antyteza państwa dobrego i sprawiedliwego".