Komisja Wenecka "zaniepokojona ryzykiem paraliżu" jednej z instytucji w Polsce

Komisja Wenecka: ciągłość sprawowania urzędu ma najwyższe znaczenie

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego

Czym jest Komisja Wenecka?

Komisja Wenecka to skrótowa nazwa Europejskiej Komisji na rzecz Demokracji przez Prawo. Jest to organ doradczy Rady Europy do spraw prawa konstytucyjnego, powołany w 1990 roku w związku z upadkiem komunizmu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej po to, by pomóc im w demokratycznych przemianach.