Prezydencki minister o opinii Komisji Weneckiej: nie można mówić o wzorcowej rzetelności

Nie została stworzona taka atmosfera, byśmy mogli powiedzieć, że Komisja Wenecka zachowała wzorcową rzetelność - powiedział w programie "Tak jest" w TVN24 Paweł Mucha, wiceszef Kancelarii Prezydenta, odnosząc się do czwartkowej opinii Komisji na temat ustawy represyjnej. Zaznaczył jednak, że nie oznacza to, że prezydent zignoruje tę opinię, gdy ustawa trafi na jego biurko.

Komisja Wenecka wydała w czwartek opinię, w której zarekomendowała, by nie przyjmować nowelizacji ustaw sądowych w obecnym kształcie. Zdaniem Komisji przepisy mogą być postrzegane jako podważanie niezależności sądownictwa.

W zeszłym tygodniu przedstawiciele Komisji na zaproszenie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego przyjechali do Warszawy. Delegaci prowadzili rozmowy na temat ustawy represyjnej w Sejmie, Senacie, Sądzie Najwyższym, Krajowej Radzie Sądownictwa i z Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

"Często jest tak, że określony pogląd polityczny determinuje ocenę prawną"

Zdaniem wiceszefa Kancelarii Prezydenta "jeżeli organ nie ma formalnego zaproszenia, konkluzja pojawia się przed zakończeniem wizyty, to wszystkie te elementy nie tworzą atmosfery, byśmy mogli powiedzieć, że jest to wzorcowa rzetelność".

Mucha: do tej opinii trzeba podchodzić z dużą wstrzemięźliwością

To nie jest tak - zaznaczył Mucha - "że będziemy ignorować to, że jakieś organy międzynarodowe zawarły określone treści". - Jednak ta sytuacja pokazuje - nie chcę powiedzieć brak profesjonalizmu - ale naprawdę trzeba z dużą wstrzemięźliwością podchodzić do tych czynności - powiedział Mucha.