Komisja Wenecka w pilnej opinii na temat ustawy represyjnej

W zeszłym tygodniu z wizytą do Polski przyjechali przedstawiciele Komisji Weneckiej, którzy prowadzili rozmowy na temat nowelizacji ustaw o ustroju sądów powszechnych i o Sądzie Najwyższym, by wydać pilną opinię w sprawie projektu.

Komisja Wenecka: nowelizacja ustaw sądowych może być postrzegana jako dalsze podważanie niezależności sądownictwa

Propozycje Komisji Weneckiej

Czym jest Komisja Wenecka?

Komisja Wenecka to skrótowa nazwa Europejskiej Komisji na rzecz Demokracji przez Prawo. Jest to organ doradczy Rady Europy do spraw prawa konstytucyjnego, powołany w 1990 roku w związku z upadkiem komunizmu w krajach Europy środkowo-wschodniej po to, by pomóc im w demokratycznych przemianach.