"Mam nadzieję, że pan Gowin po prostu będzie mówił prawdę". Ruszyła komisja śledcza

Skazani politycy PiS Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik w każdej chwili mogą trafić do więzienia. Dokumentacja w sprawie doprowadzenia jest gotowa, a kiedy dotrze do policji, działania zostaną podjęte "natychmiast". Jednocześnie trwa spór o wygaszone mandaty poselskie Kamińskiego i Wąsika. We wtorek mają się oni spotkać z prezydentem, który zaprosił ich na uroczystość do pałacu. Przypominamy, co wydarzyło się w poniedziałek.