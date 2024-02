Przesądził "bardzo niepokojący mail". Jabłoński wykluczony z prac komisji

czytaj dalej

Choć jest środek lutego, to temperatura w Polsce dochodzi do kilkunastu stopni powyżej zera, a jak mówił we "Wstajesz i wiesz" prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, "ta nietypowo ciepła pogoda będzie się utrzymywać". Wyjaśniał, że nad Europą utworzył się niżowy "mur", który nie pozwala na to, aby mroźne powietrze z północy dotarło do naszej części kontynentu.