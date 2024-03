Soboń ponownie przed komisją śledczą. Będzie konfrontacja

czytaj dalej

Jestem po rozmowach z posłami, politykami PiS-u, którzy przygotowywali Jarosława Kaczyńskiego do tego posiedzenia. Mam absolutne przekonanie, że oni potraktowali to zupełnie serio - mówiła w programie "W kuluarach" reporterka "Faktów" TVN Arleta Zalewska. Opowiedziała o "merytorycznym i retorycznym" treningu, jaki przed przesłuchaniem przez komisję do spraw Pegasusa odbył prezes PiS.