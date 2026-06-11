Polska Komisja regulaminowa za uchyleniem immunitetu Zbigniewowi Ziobrze Oprac. Adam Styczek |

Korneluk o sprawie Zbigniewa Ziobry: obrona dysponuje pełnym materiałem dowodowym Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Adam Chełstowski/Forum

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Wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze w imieniu oskarżyciela prywatnego, którym jest prokurator krajowy Dariusz Korneluk, przedstawił mecenas Janusz Kaczmarek. Jak wyjaśnił, chodzi o słowa Ziobry, który miał publicznie, za pomocą środków masowego przekazu, pomówić i znieważyć Korneluka.

Ziobro ocenił, że Korneluk "został powołany na wskazane stanowisko prokuratora krajowego, w związku z realizacją celu politycznego podporządkowania instytucji prokuratury partii rządzącej, w zamiarze ukierunkowania jej działań na umarzanie postępowań wszczętych w przedmiocie złodziejstw i korupcji, których było mnóstwo w otoczeniu Donalda Tuska".

Sytuacja ta - jak przypomniał mecenas - miała miejsce 5 grudnia 2025 roku w Warszawie na konferencji prasowej. Kaczmarek zauważył, że Ziobro nazwał pokrzywdzonego "działaczem partyjnym, co w rozumieniu kodeksu karnego stanowi zbieg przepisów określonych jako zniesławienie i znieważenie".

Zaznaczył także, że Korneluk jest w prokuraturze od 1993 roku, a od 2000 roku pełnił w niej szereg różnych funkcji. Zauważył, że dotychczas żaden z ministrów sprawiedliwości nie kwestionował rzeczowości, staranności ani jego profesjonalizmu.

Dyskusja na temat wypowiedzi Ziobry o prokuratorze krajowym

Podczas debaty głos w obronie Ziobry zabrał poseł Prawa i Sprawiedliwości Kazimierz Smoliński. Polityk stwierdził, że status Dariusza Korneluka jako prokuratora krajowego jest "kwestionowany".

- Odwołanie prokuratora (Dariusza) Barskiego było bezprawne. Nie mam wątpliwości co do tego, że to były decyzje polityczne - przekonywał poseł. Dodał, że właśnie z tego względu Ziobro miał prawo krytykować i uznawać, że takie postępowanie może być nacechowane politycznie.

Odmiennego zdania w tej sprawie był poseł Tomasz Głogowski z Koalicji Obywatelskiej. Według niego wypowiedź Ziobry była "krótka, ale bardzo ostra". - Trudno, żebyśmy uznali, że można bez konsekwencji atakować prokuratora krajowego w sposób bardzo ostry i zdecydowany - ocenił.

Komisja sejmowa za uchyleniem immunitetu Ziobrze

Głosowanie nad wnioskiem w sprawie Ziobry odbyło się bez obecności kamer. Przewodniczący komisji Jarosław Urbaniak (KO) powiedział później, że komisja przedłoży Sejmowi propozycję przyjęcia wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Ziobry.

Zbigniew Ziobro Źródło zdjęcia: Adam Chełstowski/Forum

Spór dotyczący tego, kto jest prokuratorem krajowym, rozpoczął się w 2024 roku, gdy w styczniu ówczesny szef Ministerstwa Sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar stwierdził, że przywrócenie ze stanu spoczynku i powołanie Dariusza Barskiego na prokuratora krajowego w 2022 roku przez poprzedniego prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę "zostało dokonane z naruszeniem obowiązujących przepisów".

Wówczas, na mocy decyzji premiera, pełniącym obowiązki prokuratora krajowego - do czasu wyłonienia następcy Barskiego w konkursie - został prokurator Jacek Bilewicz. Konkurs wygrał prokurator Dariusz Korneluk, którego w połowie marca 2024 roku premier powołał na nowego prokuratora krajowego.

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