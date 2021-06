"Ich interesowało to, dlaczego te sprawy nie są w Polsce rozwiązywane". Ksiądz Isakowicz-Zaleski o przesłuchaniu

Rozmowa "bardzo szczegółowa"

- Niedawno zadzwonił do mnie przedstawiciel strony watykańskiej, że odbędzie się takie przesłuchanie. Początkowo myślałem, że to jest żart, ale rzeczywiście do Krakowa przyjechał ksiądz kardynał Angelo Bagnasco (...). Na terenie neutralnym, poza kurią krakowską, takie przesłuchanie się odbyło - przekazał.