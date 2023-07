Komisja powołana przez PZT nie potwierdza zarzutów wobec byłego prezesa związku Skrzypczyńskiego

czytaj dalej

- Nie ma nic gorszego, zwracam się do posłów Platformy, niż donosić na własną ojczyznę za granicą - stwierdził w czwartek w Sejmie premier Mateusz Morawiecki. Po tych słowach na sali rozległy się okrzyki "zdrajcy, zdrajcy". Dalszej części wypowiedzi premiera towarzyszyło skandowanie "do Berlina, do Berlina" i - w odpowiedzi - "do Moskwy, do Moskwy". - Rzeczywiście nie wiem, co lepsze, czy do Berlina, czy do Moskwy żebyście jechali - odpowiedział premier.