Komisja za odebraniem immunitetu Bielanowi. Przyjęła rekomendację

Wysłuchanie Macieja Wąsika

We wtorek doszło również do wysłuchania przez komisję prawną europosła PiS Macieja Wąsika. Wniosek o uchylenie mu immunitetu wpłynął do PE jeszcze pod koniec lipca 2024 roku. Prokuratura zarzuciła mu niezastosowanie się do prawomocnego wyroku o zakazie pełnienia funkcji publicznych wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie 20 grudnia 2023 roku na okres pięciu lat.